Luchi Georgescu, românca de 70 milioane euro: ”Am dormit și-n Gara de Nord!” Luchi Georgescu, una puținele ”doamne de fier” din lumea business-ului romanesc, are o poveste de viața demna de filmele hollywoodiene. Astazi are o polivalența de afaceri și o avere estimata la circa 70 milioane de euro. ”Habar nu am cați bani am și nici nu ma interesaza”, spune astazi femeia ce conduce un vast grup cu investiții in turism, construcții, industria carnii și a vinului. Drumul sau catre independența financiara a inceput la 21 de ani, cand a plecat de acasa fara prea multe bunuri. ”Plecand de acasa am ramas pe strazi. Ori strazile sunt reci noaptea, dau racoare și in suflet”, sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

