- Potrivit Eurostat, Romania este printre țarile afectate cel mai puțin de șomajul temporar cauzat de pandemie. Disponibilizari ample, in Spania, Italia, Cipru, Irlanda și Grecia, potrivit biziday.ro. Cele mai mai riscuri pentru disponibilizarea temporara din UE s-au regasit in sectorul de turism (cazare)…

- Black Friday este cea mai importanta campanie de reduceri a anului, iar EMag este principalul magazin urmarit de clienții din intreaga regiune. Spunem regiune pentru ca EMag este activ și in Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Ungaria, Bulgaria și Polonia. EMag are o cifra de afaceri de 3,17…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Romania il va retrage pe ambasadorul din Belarus, Viorel Moșanu, in semn de solidaritate cu Polonia si Lituania, acuzate de regimul Lukașenko de amestec in politica interna a țarii. Cele doua țari și-au retras ambasadorii, urmate de Cehia, Estonia, Letonia și Germania și Bulgaria.

- Zece start-up-uri din Estonia, Franta, Olanda, Romania si Rusia au fost selectate sa participe in programul complex de opt saptamani al #BeAI, unul dintre primele pre-acceleratoare din Europa dedicate in totalitate Inteligentei Artificiale (AI), au anuntat organizatorii, intr-un comunicat transmis,…

- Lupta împotriva pandemiei de Covid-19 se intensifica în Uniunea Europeana. Cehia și Slovacia se confrunta cu o creștere a infecțiilor, iar oficialii au decis revenirea la masuri de restricție dure. Astfel, începând de miercuri, 30 septembrie,…

- Virusul acestei peste porcine a fost descoperit in carcasa unui mistret, in apropierea frontierei cu Polonia, in regiunea Brandenburg, care inconjoara Berlinul. ”Din nefericire, suspiciunile au fost confirmate” in urma unor analize efectuate de laboratorul federal Friedrich-Loeffler, specializat in…

- Importurile României din prima jumatate a anului au fost mai mari decât exporturile cu 8,6 miliarde de euro, cu aproape un miliard mai mult decât deficitul balantei comerciale din aceeași perioada a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistica luni dimineața. Creșterea…