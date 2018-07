Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, luni seara, ca este incredibil ce s-a intamplat la CFR Cluj, si anume schimbarea antrenorului Edward Iordanescu dupa prima etapa a Ligii I.“Este incredibil. Nu ma asteptam, totusi a castigat Supercupa Romaniei, a jucat contra echipei care reprezinta un…

- "Este ceva de neconceput, nu pentru ca este vorba despre baiatul meu... Dupa trei jocuri in trei competitii diferite... Nu cred ca este bine pentru fotbal, nu cred ca este bine pentru antrenorii din Romania. CFR va fi in lupta pentru titlu, e o echipa buna, un lot bun, jucatori experimentati. Cred…

- Fostul selectioner Anghel Iordanescu a declarat, luni, ca este de neconceput ceea ce s-a intamplat la CFR Cluj, si anume faptul ca s-a renuntat la colaborarea cu fiul sau Edward Iordanescu dupa doar trei meciuri. El considera ca tehnicianul in varsta de 40 de ani “a cazut intr-un razboi care nu era…

- Edward Iordanescu a oferit prima reacție dupa ce ieri a fost dat afara de la carma lui CFR Cluj, iar in schimb i-a fost oferita suma de 300.000 de euro pentru ca a acceptat rezilierea. Antrenorul a explicat in 5 pași pe contul sau de Facebook ce s-a intamplat in perioada petrecuta la CFR. "Nu doresc…

- Eugen Trica (41 de ani), fost campion al Romaniei ca jucator cu CFR Cluj și fost secund la echipa ardeleana, susține ca nu rezultatele slabe din ultimele doua meciuri ar fi motivul pentru care campioana Romaniei ar vrea sa-i rezilieze contractul lui Edward Iordanescu. "Daca a fost deja dat afara Edi…

- CFR Cluj a debutat cu stangul in noul sezon competițion al Ligii I. Echipa pregatita de Edward Iordanescu nu a reușit decat o remiza, 1-1 (1-0) in Gruia cu FC Botoșani. Prima repriza a aparținut in totalitate ardelenilor care au marcat un gol și și-au mai creat alte cateva ocazii mari. Doar intervențiile…

- Edward Iordanescu, antrenorul de la CFR Cluj in varsta de 40 de ani, a povestit intr-un interviu pentru Fanatik cum a decurs relația cu tatal sau in copilarie și recunoaște ca Anghel Iordanescu nu l-a ajutat deloc in cariera de fotbalist in perioada cea mai grea "la 15-20 de ani aș fi avut cea mai mare…

- CFR Cluj și FCSB au dus o batalie totala de peste 10 luni, iar astazi doar una dintre ele se va incorona campioana a Romaniei la 100 a Ligii 1. Ambele joaca azi, de la ora 20:45. CFR acasa cu Viitorul, iar FCSB cu Astra, tot pe teren propriu. Meciurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…