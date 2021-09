Stiri pe aceeasi tema

- In august 2020, in doar a doua sa partida oficiala la Dinamo Kiev, „Il Luce“ facea furori, luand Supercupa dupa un succes categoric cu marea rivala din Donetk: 3-1. Acum, la un an distanta, „minerii“ si-au luat revansa.

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 3-0 de Sahtior Donetk, in finala Supercupei Ucrainei. Meciul s-a disputat pe Stadionul Olimpic din Kiev. Sahtior Donetk este antrenata de fostul jucator al echipei CFR Cluj, Roberto De Zerbi. Vicecampioana Ucrainei…

- Invins de Șahtior, scor 0-3, Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a realizat ca noul tehnician al rivalei, De Zerbi (42 de ani), tanar și in plina ascensiune, le-a inoculat jucatorilor din agresivitatea sa pentru a caștiga „turnirul” Ucrainei. Italianul l-a provocat, intrand in conflict…

- Mircea Lucescu (76 de ani) i-a reproșat mai multe decizii „centralului”, dar acesta i-a oferit lovitura de pedeapsa caștigatoare in prelungiri, cu ajutorul VAR. „Penaltyul a fost suta la suta”, a spus Lucescu, dupa 1-0 cu Oleksandria. Dinamo Kiev ramane la trei puncte in fața lui Șahtior. Ar fi fost…

- Dinamo Kiev, campioana en titre a Ucrainei, a anuntat marti ca l-a transferat pe brazilianul Vitinho, o extrema care a jucat pana acum la o formatie din tara sa, Athletico Paranaense, anunța Agerpres. Vitinho, in varsta de 22 de ani, care poate evolua si ca mijlocas, a castigat cu fosta sa…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), l-a prezentat astazi pe atacantul brazilian Vitinho (22 de ani). Mircea Lucescu revine la strategia care l-a consacrat la Șahtior, acolo unde a promovat o serie de brazilieni importanți, precum Willian, Fernandinho sau Luis Adriano. L-a…

- Alta poveste a lui Ruslan Marmazov, ex-ofițer de presa la Șahtior, despre Mircea Lucescu și cum reacționeaza antrenorul in situațiile-limita. „Intr-un cantonament din Spania, jucatorii se plictisisera și au chemat prostituate la hotel”, le-a spus fostul oficial al clubului din Donețk jurnaliștilor…

- Mircea Lucescu, operat de urgența in Ucraina. Tehnicianul de 76 de ani nu a fost prezent pe banca tehnica a celor de la Dinamo Kiev in prima etapa de campionat. Inițial, motivul absenței a fost explicat printr-o raceala cauzata de aparatele de aer condiționat. Acum, s-a aflat adevarata problema de sanatate…