Luca şi Elis, îngerii care au nevoie de ajutor Din primele luni de viata si-a dat seama ca cei doi gemeni sunt diferiti fata de alti copii. A pus asta pe seama faptului ca s-au nascut prematur. Balbele medicilor au bulversat-o si mai mult, desi vedea de la o zi la alta ca cei doi baieti nu se joaca cu jucariile, refuza orice schimbare, nu dorm, plang tot timpul, au un comportament anormal pentru varsta lor. Nu i-a spus nimeni nimic, a aflat pur si simplu de la o alta mamica din parc. Verdictul a venit ca un trasnet: autism. Investigatiile i-au adancit si mai mult temerile mamei, cand medicii au scris negru pe alb, tulburare de spectru autist… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

