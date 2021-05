Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a pierdut un concurent dupa cel de-al doilea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. In ediția din 9 mai 2021, liderul echipei mov a primit o lovitura grea.

- Irina Fodor este noua prezentatoare de la „Chefi la cuțite”, dupa ce Gina Pistol s-a retras in ultimul trimestru de sarcina. Vedeta a devenit mama in luna martie și nu a mai continuat filmarile pentru sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1. La scurt timp dupa ce anunțul a fost facut, mesajele au curs…

- In ediția de ieri, 26 aprilie 2021, la emisiunea „Chefi la cuțite” Lucia Mara, cofetar in Blaj, i-a uimit pe cei trei chefi cu desertul realizat, dar și cu povestea sa dramatica de viața. Extrem de emoționata, concurenta a dezvaluit faptul ca și-a facut curaj sa participe in sezonul 9 al emisiunii „Chefi…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite a avut o apariție de-a dreptul surprinzatoare pe rețelele de socializare. Caștigatorul sezonului 8 al emisiunii difuzate pe Antena 1 a fost emoționat pana la lacrimi de cuvintele lui Catalin Scarlatescu. Iata ce l-a facut pe celebrul tanar sa planga, dar și ce mesaj…

- Maria Luca are 12 ani, este din Rașnov și s-a prezentat in fața juraților de la „ Chefi la cuțite”, sezonul 9 , impecabil. Chiar daca a avut emoții fata și-a adunat forțele și a decis sa pregateasca un desert indian, menit sa surprinda papilele gustative ale celor trei jurați. Maria Luca i-a uimit pe…

- Catalin Scarlatescu s-a luptat ani la rand cu kilogramele in plus, care ii puneau viața in pericol. Ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme, iar lucrurile erau din ce in ce mai complicate aentru el. In cele din urma, juratul de la Antena 1 a dat jos 50 de kilograme cu ajutorul unui regim pe care l-a…

- Sorin Bontea și-a facut fanii extrem de fericiți, caci a facut marele anunț in legatura cu emisiunea in care apare alaturi de Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Juratul a spus cand apare la Antena 1 sezonul 9 de la ”Chefi la cuțite”.