Stiri pe aceeasi tema

- Luca Jahier, membru italian al Comitetului Economic și Social European (CESE), a devenit cel de-al 32-lea președinte al acestui organ al UE, care reprezinta societatea civila organizata și pe care il va conduce in urmatorii doi ani și jumatate. Cele doua noi vicepreședinte vor fi Milena Angelova (Bulgaria)…

- Aventura sorgului a inceput in noiembrie 2016 la București, odata cu primul Congres European al Sorgului – un act fondator pentru un domeniu de producție care dispune de un potențial real și al carui țel este formarea unui sector european al sorgului. Retrospectiva ultimelor 15 luni: ce s-a realizat…

- „Lumea te cunoaște mai bine in masura in care știi sa-i povestești despre tine. In contextul proiectului european și al luptei pentru democrație și libertate, Memorialul Sighet e un capitol intr-un volum care face parte dintr-o mare biblioteca. E cazul sa incepem sa povestim...”, a spus Mircea Diaconu,…

- DEKALB® a lansat in Romania platforma digitala SMART, care vine in ajutorul fermierilor cu o serie de soluții inovatoare pentru creșterea producției de porumb pe aceeași suprafața. Cu ajutorul DEKALB SMART, fermierii beneficiaza de recomandari privind alegerea hibridului de porumb in funcție de tipul…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Oficialul european a spus ca Europa trebuie sa gaseasca o cale de a crea si adopta un sistem de azil comun european. ''Nicio decizie nu va fi luata astazi, dar cred ca ministrii vor contribui intr-o maniera constructiva la gasirea unei solutii'', a afirmat Avramopoulos, in cadrul reuniunii organizate…