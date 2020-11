Stiri pe aceeasi tema

- Competitia este organizata de catre Asociatia Culturala „Sonos Alumni" impreuna cu Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" din Iasi si are drept scop sprijinirea si promovarea tinerilor artisti muzicieni aflati la inceput de cariera, cei mai buni dintre acestia avand ocazia sa fie recompensati…

- 2.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Municipiul…

- Ieri, la Iasi a fost inregistrat un nou record negativ, dupa ce 110 persoane au fost raportate ca fiind infectate cu noul coronavirus. Iasul conduce si in topul persoanelor reconfirmate cu COVID 19, fiind raportate 41 de astfel de cazuri. In aceste conditii, spitalele COVID si cele de suport au ajuns…

- Capitala a raportat un numar crescut de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore: 244, o creștere importanta fața de ieri, cand erau 211. In topul județelor afectate de COVID-19, urmeaza Iași, Valcea și ClujȘtire in curs de actualizare

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 22 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 36 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 22 persoane internate in ATI, din care 15 din județ Total vindecați…

- La nivel național, pana astazi, 12 august, au fost confirmate 74.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). ituația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: De asemenea, 34.196 pacienți au fost declarați vindecați și 8.820 pacienți asimptomatici au…

- Prahova ocupa din nou locul al doile ape tara privind numarul de cazuri noi de coronavirus confirmate in ultimele 24 de ore, cu 96 de infectari, judetul fiind depasit numai de Bucuresti. Astfel s-a ajuns ca de la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova sa fie confirmate…

- Prefectura Gorj a anunțat ca astazi in județ au fost inregistrate 38 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj situația epidemiologica se prezinta astfel: 608 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1033 persoane confirmate cu COVID-19 din care:…