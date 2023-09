Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie de aparare a comunitatii evreiesti din Canada pretinde scuze din partea autoritatilor de la Ottawa dupa ce un ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost onorat in Parlament in cursul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski.

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a primit vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Ottawa, ”pentru a reitera sustinerea in curs militara, economica, umanitara si in domeniul dezvoltarii a Ucrainei, care continua sa se apere impotriva razboiului rus brutal de agresiune”, relateaza CNN.Canada…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski isi continua turneul in America de Nord cu o vizita astazi in Canada, tara cu o importanta diaspora ucraineana si care a sustinut Ucraina inca de la inceputul invaziei ruse. Tarziu ieri seara, presedintele Zelenski a aterizat in capitala Ottawa venind din SUA,…

- Un tribunal din Kiev a dispus arestarea pentru doua luni a miliardarului ucrainean Igor Kolomoiski, fost finantator si sustinator mediatic al presedintelui Volodimir Zelenski in campania electorala, relateaza agentiile AFP si EFE.

- Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al presedintelui Volodimir Zelenski, sa fie retinut pentru doua luni, fiind suspectat de frauda si spalare de bani, a anuntat duminica presa locala, scrie Le Figaro.Magnatul in varsta de 60 de ani, unul dintre…

- In timpul vizitei sale in Olanda, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat o baza aeriana din Eindhoven, unde sunt staționate avioane de lupta F-16. Zelenski a venit la baza aeriana insoțit de premierul olandez Mark Rutte. Președintelui ucrainean i-au fost prezentate avioanele de lupta F-16.…

- Intalnirea cu presedintele Volodimir Zelenski „a decurs foarte bine”, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden care a avut covorbiri cu liderul ucrainean in marja summitului NATO de la Vilnius, relateaza CNN.