Luare de OSTATICI soldată cu moartea a patru COPII Politia americana din Orlando a anuntat moartea copiilor si pe cea a criminalului. Politistii au descins la locul tragediei dupa un apel telefonic de la prietena criminalului, scrie presa americana. Inainte de sosirea Politiei, barbatul a deschis focul si asupra unui politist pe care l-a ranit grav. Copiii pe care i-a ucis fusesera tinuti ostatici de el timp de 21 de ore. Minorii aveau varste intre 1 si 11 ani. Potrivit CNN si altor media americane, victimele erau doi copii ai suspectului si doi ai prietenei criminalului. Deocamdata nu se stie care a fost mobilul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

