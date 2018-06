Stiri pe aceeasi tema

- Eroul care s-a cațarat pe fațada unei cladiri din Paris pentru a salva un copil care atarna de la etajul patru, este originar din Mali și a ajuns ilegal in Franța. El are 22 de ani și nu are buletin sau alte acte de identificare. Totodata, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca Mamoudou…

- Un incendiu a izbucnit sâmbata la Trump Tower din New York, a anuntat presedintele Donald Trump, pe contul lui de Twitter, scrie Reuters.O persoana a fost ranita. Incendiul a avut loc la etajul 50 al cladirii.Trump, care detine un birou si o resedinta în cladire, se afla…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat drept grava situatia din sudul tarii unde un barbat care se declara adeptul gruparii jihadiste ISIS tine mai multi ostatici intr-un magazin de langa orasul Carcassonne. Jandarmeria, citata de France Presse anunta ca o persoana sau…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Potrivit ziarului La Depeche du Midi, atacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este membru al retelei…

- Luare de ostatici in Franța! Potrivit presei locale, tacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in apropiere de locul unde s-a produs incidentul, relateaza Reuters. Momentan nu este clar daca exista o legatura intre cele doua evenimente. Vom reveni cu informatii.…