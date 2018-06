Stiri pe aceeasi tema

- Agresiunea avut loc in Arondismentul II, in apropierea Operei, in centrul capitalei Frantei, intr-un cartier cu numeroase baruri, restaurante si teatre foarte frecventat sambata seara. Martorii vorbesc de momente de panica si descriu cum oamenii, speriati, au inceput sa fuga de pe strada pentru a se…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat drept grava situatia din sudul tarii unde un barbat care se declara adeptul gruparii jihadiste ISIS tine mai multi ostatici intr-un magazin de langa orasul Carcassonne. Jandarmeria, citata de France Presse anunta ca o persoana sau…

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Impușcaturi și luare de ostatici in Franța. Mai multe focuri de arma s-au auzit in apropierea unui magazin din sudul Franței, in orașul Trebes, și mai mulți oameni au fost luați ostatici de catre un individ inarmat. Un polițist a fost ranit intr-un al doilea atac, susține o sursa din cadrul securitații…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici intr-un supermarket din orasul Trebes (sudul Frantei), iar atacul este revendicat de Statul Islmic, noteaza AFP, citand parchetul francez. Un politist a fost ranit.

- Un organizator de spectacole, membru al asociatiei ce gestioneaza Centrul Cultural „Urania Palace” din Cluj-Napoca, a trait clipe de coșmar la un concert hip-hop. In noaptea de sambata spre duminica, in timpul unui concert al lui „Dragonu` AK 47”, barbatul a trait o experienta terifianta: in timp ce…