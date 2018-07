Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- Politia londoneza a anuntat vineri ca a retinut un individ care pretindea ca detine o bomba, la gara Charing Cross, aflata in centrul capitalei Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia americana din Orlando a anuntat moartea copiilor si pe cea a criminalului. Politistii au descins la locul tragediei dupa un apel telefonic de la prietena criminalului, scrie presa americana. Inainte de sosirea Politiei, barbatul a deschis focul si asupra unui politist pe care l-a ranit…

- Politia britanica a arestat, vineri dimineata la Londra, un tanar sub banuiala de pregatire a unor acte teroriste, transmite Reuters. Arestarea tanarului in varsta de 18 ani a avut loc pe o strada...

- Barbatul care a intrat cu o duba in pietoni in Toronto, ucigand 10 persoane si ranind alte 15, a frecventat in liceu un program pentru elevi cu nevoi speciale, acolo unde putea fi vazut pe holuri mergand cu capul plecat si cu palmele stranse, conform fostilor colegi. De asemenea, in timpul confruntarii…

- Cel puțin 18 persoane au murit și alte cinci au fost ranite în urma unui incendiu izbucnit, marți, într-un club din orașul Qingyuan, situat în provincia Guangdong din sudul Chinei, informeaza The Associated Press. Potrivit autoritaților, incendiul a izbucnit în jurul orei…