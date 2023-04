Stiri pe aceeasi tema

- Fortele speciale germane au intervenit in forța, marți dimineața, in cazul unei luari de ostatici intr-un magazin din districtul Schoneberg din capitala, a anuntat politia germana, transmite DPA, potrivit Agerpres. Autorul s-a sinucis, iar barbatul sechestrat timp de mai multe ore nu a fost ranit.Potrivit…

- Armata americana a evacuat toți angajații guvernamentali americani și un numar mic de membri ai personalului diplomatic din alte țari, in cadrul unei operațiuni la Khartoum la care au participat peste o suta de soldați din forțele speciale. Intre timp, un student strain blocat descrie ca nu are „nicio…

- Mai multe explozii s-au putut auzi in timp ce oamenii erau preocupați cu strangerea mai multor ajutoare in estul Ucrainei. Oamenii din Chasiv Yar, in apropierea centrului bataliei pentru orașul Bakhmut, au colectat ajutor umanitar luni (10 aprilie), in timp ce exploziile se auzeau in fundal, potrivit…

- Un nou atac armat in Germania, la o zi dupa masacrul din Hamburg! Un individ inarmat a luat mai mulți ostatici intr-o farmacie. Sute de agenti ai politiei germane au fost mobilizati in orasul Karlsruhe, unde un individ a luat ostatice mai multe persoane intr-o farmacie. Surse din cadrul serviciilor…

- Marți, armata ucraineana a afirmat ca l-a identificat pe soldatul care, luat prizonier, pare sa fi fost ucis de ocupanții ruși dupa ce a strigat ”Glorie Ucrainei!”, potrivit unei inregistrari video publicat pe internet, relateaza AFP si UNIAN . ”Potrivit datelor preliminare, defunctul este militarul…

- Trupele ucrainene sapa intens tranșee la periferia orașului Bahmut pentru a rezista in fața ofensivei sporite a forțelor ruse. Sambata (4 martie) s-au auzit explozii la periferia localitații ucrainene Bahmut, in timp ce soldații sapau tranșee. Trupele Ucrainei se confrunta cu o presiune din ce in ce…

- Intr-un an lumea a invațat multe despre ceea ce presupune razboiul modern. Abilitatea de a crea un lanț logistic eficient este o componenta importanta a performanței pe campul de lupta din Ucraina.

- Flacarile cuprind tot mai mult din orașul Bahmut, din regiunea Donețk, in timp ce atacul rusesc asupra acestuia se intensifica. Videoclipul surprins luni (27 februarie) arata pagubele cauzate cladirilor de loviturile din orașul Bahmut din prima linie, in regiunea Donețk din Ucraina. Locuitorii din zona…