Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Los Angeles a arestat un barbat care a luat mai multi ostatici si s-a baricadat intr-un magazin, punand capat unei interventii de trei ore in urma careia o femeie si-a pierdut viata, relateaza Reuters.

- Ca si cum nu ar fi de ajuns ca este aproape de faliment, Johnny Depp are acum noi probleme. El a fost dat in judecata din cauza faptului ca in luna aprilie a anului trecut si-ar fi agresat fizic un coleg de pe platoul de filmare. Incidentul pentru care este acuzat Depp s-a petrecut la filmarile pentru…

- Trupele speciale incearca sa rezolve cu bine o luare de ostatici din centrul Parisului. Un barbat a luat trei prizonieri printre care si o femeie insarcinata, intr-o cladire din arondismentul 10, scrie digi24.ro.

- Luare de ostatici la Paris. Un barbat a sechestrat mai multe persoane intr-o cladire din centrul Parisului, un imobil situat intr-unul din cartierele extrem de populate ale capitalei franceze. Importante forțe de poliție au incercuit zona.

- Luare de ostatici in nordul Parisului, marți-dupa-amiaza. Potrivit primelor informații, un barbat inarmat a intrat intr-un imobil din nordul Capitalei franceze și ține prizoniere doua persoane. UPDATE 18.55: Presa franceza scrie ca barbatul care ține cele doua persoane prizoniera are probleme psihice…

- La police se tient prete a intervenir pic.twitter.com/maN5PCkzXk— Philippe Grasset (@PGrasset1) 12 June 2018 Potrivit primelor elemente, un barbat a declarat poliției ca este "înarmat și reține cel puțin doua persoane" de la ora 16,00, a precizat o sursa din poliție,…

- Politia americana din Orlando a anuntat moartea copiilor si pe cea a criminalului. Politistii au descins la locul tragediei dupa un apel telefonic de la prietena criminalului, scrie presa americana. Inainte de sosirea Politiei, barbatul a deschis focul si asupra unui politist pe care l-a ranit…

- Cel putin o persoana a fost ranita intr-un liceu din California unde politia a intervenit dupa ce a fost anuntata ca s-au inregistrat tiruri de arma, a relatat postul american de televiziune CBS citand autoritatile locale, transmite AFP. Incidentul s-a produs la liceul Highland School…