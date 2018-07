Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat si-a impuscat bunica si o alta femeie, dupa care s-a baricadat intr-un supermarket unde a ucis o a treia femeie, inainte de a fi arestat, dupa o confruntare de cateva ore cu politia....

- Trupele speciale incearca sa rezolve cu bine o luare de ostatici din centrul Parisului. Un barbat a luat trei prizonieri printre care si o femeie insarcinata, intr-o cladire din arondismentul 10, scrie digi24.ro.

- Autoritatile au comunicat ca incidentul nu ar avea legatura cu terorismul, scrie news.ro. Politia din Paris a confirmat pentru CNN ca are loc o interventie la Rue des Petites Ecuries in arondismentul 10 al capitalei Frantei. Zona a fost izolata de catre ofiteri. Martorii sustin ca barbatul…

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…