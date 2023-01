Stiri pe aceeasi tema

Un tribunal ucrainean a condamnat patru prizonieri de razboi rusi la cate 11 ani de inchisoare pentru crime de razboi, a anuntat sambata Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), decizia nefiind definitiva, conform Agerpres.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat miercuri ca a efectuat percheziții in spații aparținand unei ramuri a Bisericii Ortodoxe Ucrainene din noua regiuni - gasind pașapoarte rusești, literatura propagandista și "permise ale ocupanților", scrie CNN, potrivit mediafax.

Cetateni rusi au fost descoperiti in manastirile Bisericii Ortodoxe Ucrainene afiliate Patriarhiei Moscovei perchezitionate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care a mai anuntat miercuri ca in timpul acestor perchezitii a confiscat de acolo zeci de mii de dolari si ''literatura prorusa'',…

Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a plasat pe șeful Republicii Cecenia, Ramzan Kadirov, pe lista persoanelor urmarite, reiese din datele publicate pe site-ul Ministerului de Interne al Ucrainei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat luni ca a arestat la Herson un militar rus "deghizat in civil", in contextul in care exista temeri ca soldati ai Moscovei sunt in continuare prezenti incognito in orasul eliberat vineri, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

O conversație telefonica interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei intre un recrut rus și soția sa dezvaluie metoda de organizare a trupelor rusești pe front și cum funcționeaza „trupele-bariera", care au rolul de a impușca deținuții recrutați in cazul in care ar incerca sa fuga, relateaza…

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța intr-un comunicat de presa ca l-a „demascat" pe mitropolitul uneia dintre eparhiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) pentru ca lucra in interesul Federației Ruse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei publica o inregistrare video cu o tabara parasita a soldaților ruși in regiunea Herson. Ucrainenii susțin ca soldații inamici dormeau și mancau alaturi de porci și de mașinile de spalat pe care le-au furat.