- Cupa Romaniei la tenis de masa rezervata juniorilor 1 si 2, care s a disputat la Dumbravita, in judetul Timis, i a adus Constantei patru prezente pe podium, toate in concursul feminin.La junioare 2, Bianca Mei Rosu LPS "Nicolae Rotaruldquo; a cucerit medalia de aur, la fel ca Elena Zaharia LPS "Nicolae…

- Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta a avut in anul 2019 rezultate foarte bune la majoritatea competitiilor la care sectiile institutiei au participat.Una dintre acestea este sectia de lupte, care a strans numeroase medalii in urma unor evolutii extraordinare ale sportivilor de la malul…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Bianca Mei-Rosu a participat, saptamana trecuta, la un stagiu de pregatire disputat in China, la Ningbo. Sportiva a fost insotita de antrenoarea Anamaria Sebe, iar la finalul sesiunii, a avut loc un turneu la care Bianca Mei-Rosu s-a descurcat exemplar. Constanteanca…

- In China, la Ningbo, s a desfasurat cantonamentul ITTF Hopes Squad Activity la tenis de masa, la care Romania a fost reprezentata de sportivii Bianca Mei Rosu si Luca Oprea si de antrenorii Anamaria Sebe si Alexandru Dinca, Bianca Mei Rosu si Anamaria Sebe fiind din Constanta.La turneul care a incheiat…

- Asociatia Judeteana de Lupte Constanta a avut parte de un an 2019 de succes. Cele 10 cluburi care fac parte din AJL Constanta au reprezentat judetul la foarte multe competitii nationale si internationale si s-au intors acasa cu nenumarate medalii.Cele mai de succes cluburi care au facut cinste Constantei…

- In ziua de 06 Decembrie 2019 la ora 10:45:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in CRETA, GREECE un cutremur cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 10 km. Acesta a fost urmat la scurt timp de un cutremur cu magnitudine 4 in aceeasi zona, anunta INFP. Dupa seismul din Albania in urma caruia…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanta au initiat Proiectul Judetean "Unitate in diversitate pe pamant romanesc", care se va desfasura in anul scolar 2019 2020.Momentele istorice aniversate sunt: 14 Noiembrie Ziua Dobrogei, 1 Decembrie Ziua Nationala…

- Echipa de rugby juniori U17 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta a castigat, cu scorul de 57-7, partida cu CSS Unirea Iasi, disputata pe stadionul „Mihail Naca”, confruntare contand pentru etapa a opta a Campionatului National. Formatia constanteana, antrenata de Radu Nicolae Mocanu,…