Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi sa solicite Federatiei Romane de Fotbal extinderea sezonului Ligii I pana la 18 august. In acest mod vor putea exista date de disputare a meciurilor amanate in urma aparitiei cazurilor de coronavirus, și in special cele ale lui Dinamo, a declarat la finalul sedintei secretarul general al LPF, Justin Stefan. Meciul de baraj pentru mentinere, respectiv retrogradare, in Liga I ar urma sa se dispute pe 21 august, daca aceasta cerere va fi aprobata de Comitetul Executiv al...