Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal s-a adresat saptamana trecuta forului continental pentru prelungirea termenelor fixate de UEFA, in conformitate cu situatia de la nivel national privind masurile de distantare pe perioada starii de alerta.Avand in vedere anuntul autoritatilor romane prin care situatia va fi…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat marți ca a transmis cluburilor protocolul de operare in antrenamente colective și de reluare a jocurilor in condiții speciale. Acesta a fost trimis și Federației...

- UEFA a prelungit pana la 1 iunie termenul acordat asociatiilor nationale pentru comunicarea planului de reluare a competitiilor, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Federatia Romana de Fotbal s-a adresat saptamana trecuta forului continental pentru prelungirea termenelor…

- UEFA a prelungit pana la 1 iunie termenul acordat asociatiilor nationale pentru comunicarea planului de reluare a competitiilor, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal."Federatia Romana de Fotbal s-a adresat saptamana trecuta forului continental pentru prelungirea…

- Federatia Romana de Fotbal s-a adresat saptamana trecuta forului continental pentru prelungirea termenelor fixate de UEFA, in conformitate cu situatia de la nivel national privind masurile de distantare pe perioada starii de alerta, informeaza frf.ro.

- LPF si FRF continua cu scenariul privind reluarea campionatului in luna iunie. Justin Stefan, secretarul general al LPF, a declarat pentru MEDIAFAX, ca recomandarea presedintelui Comitetului medical al FIFA, de a nu se juca pana in septembrie, nu este pozitia oficiala a FIFA, anunța MEDIAFAX.Liga…

- Federatia Romana de Fotbal a propus, miercuri, in cadrul unei videoconferinte organizate de Liga Profesionista de Fotbal, ca partidele ramase de disputat din editia 2019-2020 a Ligii I, intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus, sa se dispute in Antalya (Turcia). Conducerea Ligii sustine insa ca…

- Liga Profesionista de Fotbal a solicitat cluburilor din Liga I informatii privind problemele financiare intampinate in obtinerea licentei pentru sezonul 2020-2021 in contextul intreruperii activitatii ca urmare a pandemiei de coronavirus."Administratia LPF a solicitat fiecarui club, in cursul…