Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului și play-out-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.Cu toate ca a mai ramas de jucat restanța dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC U Craiova 1948,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial programul primei etape din play-off și play-out, care incepe pe 17 martie. Pe 16 martie, joi, se va juca restanța Sepsi - FCU Craiova, care va stabili ultima echipa care merge in play-off, iar vineri, 17 martie, va incepe prima etapa din play-out.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, vineri, programul etapei #24 din Superliga, a treia runda care se desfașoara in noul an. E etapa derby-ului CFR Cluj - FCSB, care se va disputa in „Gruia”, duminica, 5 februarie, de la ora 21:00. La nici doua luni de la restanța pe care au jucat-o pe Arena Naționala,…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat joi programul etapei a 23-a a Superligii la fotbal masculin, a doua din acest an, și care are drept cap de afiș derby-ul dintre FCSB și Farul Constanța, care se joaca duminica, 29 ianuarie, de la ora 20.00.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Superliga, a doua din noul an. Runda debuteaza cu un duel de tradiție, intre U Cluj și Rapid. CS Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Hermannstadt, CFR Cluj se va deplasa pe terenul Voluntariului, in timp ce FCSB și Farul se…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat joi programul etapei a 22-a a Superligii, prima din anul 2023. Etapa va fi deschisa vineri, 20 ianuarie, cu meciul dintre Universitatea Cluj și FC Voluntari și se va incheia cu derby-ul Farul Constanța – CFR Cluj,

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul primei etape din 2023. Superliga revine vineri, 20 ianuarie, cu partida U Cluj - FC Voluntari și programeaza in runda inugurala a noului an, cea cu numarul 23, duelul primelor doua clasate, Farul - CFR Cluj, desparțite de numai un punct in clasament.…