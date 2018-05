Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, programul ultimei etape a play-off-ului este urmatorul: Duminica, 20 mai Ora 20.45: CSM Poli Iasi – CS U Craiova Ora 20.45: FCSB – Astra Giurgiu Ora 20.45: CFR – FC Viitorul. Cu o etapa inainte de final, clasamentul play-off-ului Ligii I este urmatorul:…

- Liga I Play-off, etapa a 7-a: sambata, 28 aprilie – ora 20.45: „U” Craiova – Viitorul; duminica, 29 aprilie – ora 20.45: FCSB – CFR Cluj; luni, 30 aprilie – ora 20.45: Astra – Poli Iași. Clasament: 1. FCSB 6 ...

- Meciul FCSB - CFR Cluj, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1, va avea loc la 29 aprilie, de la ora 20:45. Programul meciurilor din etapa a 7-a a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1: Vineri, 27 aprilie Ora 20.45 FC Voluntari - Juventus Sambata, 28 aprilie Ora…

- Liga I Play-off, etapa a 5-a: sambata, 14 aprilie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Iasi; duminica, 15 aprilie – ora 20.45: FC Viitorul – CFR Cluj; luni, 16 aprilie – ora 20.45: Astra – FCSB. Clasament: 1. FCSB ...

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…