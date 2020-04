Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca s-ar putea relua sezonul pe 5 iunie. In plus, s-a prelungit cu o luna perioada in care cluburilor pot depune actele pentru obtinerea licentei.Liga Profesionista de Fotbal a organizat luni, 13 aprilie, o videoconferinta cu reprezentantii celor 14 cluburi…

- Unii dintre jucatorii din campionatul de fotbal al Germaniei au profitat de pauza generata de actuala pandemie de coronavirus, pentru a-si relua studiile, urmand cursuri la distanta, informeaza presa germana, citata de cotidianul L'Equipe.Toate meciurile din Bundesliga sunt oprite incepand…

- Președintele celor de la Viitorul, Gica Popescu, susține ca oficialii din Federația Romana de Fotbal și cei de la Liga Profesionista ”sunt inconștienți” daca vor relua antrenamentele echipelor in 16 aprilie și in mai vor relua campionat. Popescu arata ca toți specialiștii prognozeaza ca varful epidemiei…

- Dupa ce LPF a decis ca meciurile din Liga 1 sa se joace fara spectatori pana la finalul lunii, din cauza coronavirusului, Liga Profesionista de Fotbal vine cu alte masuri. Astfel, pentru a preveni o epidemie in randul jucatorilor, LPF impune o serie de 22 de restricții pe pentru jucatori, staff și…

- Liga 1 DE VIITOR… Vasluianul Louis Munteanu, atacantul Viitorului Constanta, a fost incus in echipa ideala a sperantelor din Liga 1, sezonul 2019-2020. In acest sezon, Munteanu a marcat 3 goluri pentru Viitorul si a devenit cel mai tanar marcator din campionat. Pe baza analizelor tehnice, Liga Profesionista…

- * Din lotul cu care s-a incheiat turul, nu mai fac parte opt jucatori! Jucatorii echipei de fotbal seniori a CSM Focșani 2007 s-au reunit, ieri, la ora 14:00, la stadionul Milcovul, și au inceput pregatirea pentru returul campionatului. La reunire nu au mai venit opt dintre jucatorii care faceau parte…