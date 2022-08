Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, CS Universitatea Craiova si FCSB lupta pentru calificarea in grupele Conference League, iar Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, ca meciurile acestor echipe din etapa a sasea din Superliga nu se vor mai disputa duminica.

- In urma discuțiillor purtate cu reprezentanții cluburilor și ai partenerului media, LPF a decis amanarea unor partide din etapa a 6-a. Astfel, meciurile FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj, AFC Chindia Targoviște și FC Botoșani – FCSB, care urmau sa se dispute duminica, 21 august, vor fi reprogramate la…

- CFR Cluj, dar și FCSB și Universitatea Craiova au mai facut joi un pas spre grupele Conference League, dupa ce au obținut calificarea in faza play-off-ului. CFR Cluj a invins-o pe Șahtior Soligorsk, 1-0, dupa 0-0 in Turcia. Cele trei reprezentante ale Romaniei ramase in Europa au pus mana pe 200.000…

Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul etapei a sasea a Superligii, potrivit news.ro.

- Luni, 8 august, sunt programate ultimele partide din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal: AFC Hermannstadt-FC Voluntari (ora 18.00) și FC Botoșani-Farul Constanța (ora 21.00). Duminica, 7 august, s-au disputat trei jocuri, respectiv Sepsi OSK Sf.Gheorghe-UTA Arad 0-0 (foto), Chindia Targoviște-CFR…

Meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi OSK, din prima mansa a turului trei preliminar al Conference League, vor fi conduse la centru de arbitri din Grecia, Bulgaria si Polonia, potrivit news.ro

- FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Sepsi OSK vor evolua in aceasta saptamana in prima manșa a turului trei preliminar din Conference League. Toate cele patru echipe sunt inca in competiție și au trecut de turul precedent, așa ca sunt din ce in ce mai aproape de calificarea in grupe. Seria europeana…