Loviutura de la Bruxelles! Avocatul Poporului și șeful Curții Constituționale în pericol Concret, acesta spune ca doua instituții cheie, Avocatul Poporului și Curtea Constituționala vor fi reformate din temelii. Mai mult, Tudorache anunța ca se dorește revenirea la un Parlament cu 300 de mebrii, așa cum au decis romanii la referendumul din 2009. „Vom deschide imediat, in primele saptamani de la inceputul guvernarii, doua santiere, doua proiecte importante pentru Romania. Primul santier este reforma constitutionala. Suntem singura forta politica din Romania care a avut curajul si viziunea, inca din timpul campaniei de europarlamentare, sa vorbeasca despre reforma constitutionala si… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Iohannis, domnul Orban si nu in ultimul rand domnul Raed Arafat, oamenii care vor bine tarii. Daca e sa inchideti pietele, un an de zile, nu 30, ca e putin. Lasati-ne sa murim de foame. Mai bagati stare de urgenta inca sapte, opt luni de zile si sa nu va ganditi la oamenii simpli,…

- Am depus aceasta propunere legislativa cu credința: ca in aceste vremuri tulburi, in care lumea se intoarce cu susul in jos, este nevoie sa recladim societatea de maine pe baze solide precum libertate, echitate și solidaritate. Imi doresc o societate romaneasca in care sa fim toleranți unii cu alții,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept. "Pilonul statului de drept este CCR. Daca PSD ar fi atacat statul de drept...…

- Klaus Iohannis susține ca in actuala campanie electorala unii competitori recurg la "tactici retrograde", existand inca politicieni care mai cred ca oamenii pot fi mintiti, in timp ce bugetele locale sunt risipite, iar comunitatile "stagneaza in subdezvoltare". "Ma bucur sa constat ca, in ciuda conditiilor…

- "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile Legii pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996 sunt constitutionale in raport cu criticile formulate", a transmis…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…

- Președintele Klaus Iohannis, a trimis marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, informeaza Cotroceniul. Amintim ca, pe 15 iulie, Curtea Constituționala a respins , cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate a „Legii…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre intentia PSD de a modifica OUG privind rectificarea bugetara si a raspuns. "Este un demers politiciant populist electoralist, fara niciun fundament. Statul poate plati numai atat cat e la dispozitie si nu mai mult. Guvernul a motivat de ce…