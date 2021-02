Statele Unite au transmis un "mesaj fara ambiguitati" efectuand raiduri aeriene impotriva unor militii pro-iraniene in Siria, a afirmat vineri Casa Alba, noteaza AFP.



Presedintele Joe Biden "transmite un mesaj fara ambiguitati potrivit caruia va actiona pentru a-i proteja pe americani si, atunci cand exista amenintari, are dreptul sa actioneze cand si cum doreste", a spus purtatoarea de cuvant a executivului american, Jen Psaki.



Armata americana a bombardat vineri in zori un complex de cladiri folosite de militii pro-iraniene in Siria, langa frontiera irakiana, ca raspuns…