Loviturile aeriene occidentale intreprinse saptamana trecuta in Siria contravin dreptului international, sunt de parere juristii Bundestag-ului, camera legislativa inferioara germana, intr-o expertiza publicata vineri, transmite AFP. 'Utilizarea fortei militare impotriva unui stat, spre a sanctiona incalcarea de acest stat a unei conventii internationale, reprezinta o atingere adusa interzicerii recurgerii la violenta, prevazuta in dreptul international', considera expertii Bundestag-ului, in raspunsul la o intrebare adresata de partidul Die Linke (stanga radicala), care se opune interventiei…