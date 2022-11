Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ”pierde” pe toate fronturile razboiului sau in Ucraina, a declarat miercuri seara seful statului major american, generalul Mark Milley, calificand drept ”crima de razboi” atacurile rusesti care au vizat in 15 noiembrie reteaua de electricitate din intreaga Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. ”A…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor "programe de vacanța…

- Rusia a mutat probabil rachete balistice de mari dimensiuni in Belarus ca un „mesaj catre Occident", a declarat marti Ministerul britanic al Apararii, in actualizarea zilnica privind situatia de pe frontul din Ucraina. Londra a precizat ca Moscova are „stocuri foarte limitate" de rachete AS-24 Killjoy…

- Rusia nu are in vedere „pentru moment” noi lovituri „masive” asupra Ucrainei și nici nu cauta s-o distruga, a susținut vineri președintele rus Vladimir Putin, dupa o saptamana de bombardamente mortale asupra țintelor civile din Ucraina, citat de Reuters. ”Noi nu ne-am stabilit drept obiectiv sa distrugem…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta „crime de razboi” care incalca Carta ONU, potrivit Agerpres. „Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene…

- Rachete ruse care au lovit luni Ucraina au incalcat spatiul aerian al Republicii Moldova, au anuntat autoritatile de la Chisinau, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.roPotrivit agentiei de presa britanice, trei rachete de croaziera lansate de Rusia au traversat spatiul aerian moldovenesc luni…

- Joi, ministerul de Externe rus a afirmat ca, daca SUA vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o ”linie rosie” si vor deveni ”parte directa la conflict”, transmite Reuters . In cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant al lui Lavrov, Maria Zaharova,…

- Pentagonul a anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de circa 775 milioane de dolari, care cuprinde, in special, rachete suplimentare pentru sistemele americane de artilerie de inalta precizie HIMARS, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…