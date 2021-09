Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a intreprins lovituri aeriene asupra Fasiei Gaza duminica dimineata, dupa ce baloane incendiare au fost lansate dinspre enclava palestiniana asupra teritoriului israelian, informeaza AFP. "Raidurile au vizat un complex militar al Hamas, utilizat pentru fabricarea de arme…

- Israelul a efectuat luni atacuri aeriene in Fasia Gaza, ca raspuns la baloanele incendiare lansate inspre teritoriul sau din enclava palestiniana si care au provocat incendii de tufisuri, transmite AFP. Raidurile, care au vizat tinte din localitatile Gaza, Khan Younes si Jabalia au provocat pagube materiale,…

- Israelul a acordat o extindere a zonei de pescuit autorizate in largul Fasiei Gaza incepand de vineri dimineata, la cateva zile dupa bombardamente lansate ca raspuns la baloanele incendiare venite din enclava palestiniana, informeaza France Presse.

- Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra Fașiei Gaza duminica, 25 iulie, dupa ce au fost lansate baloane incendiare pe teritoriul sau din enclava palestiniana, provocand incendii de vegetație. Loviturile IDF (armata israeliana), care nu au provocat victime, au vizat o zona nelocuita din nordul enclavei…

- Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra Fasiei Gaza duminica dupa lansarea unor baloane incendiare spre teritoriul sau din enclava palestiniana care au provocat incendii de vegetatie, noteaza AFP. Loviturile, care nu au facut victime, au luat ca tinta o zona nelocuita din nordul enclavei si un loc…

- Israelul a lansat in noaptea de joi spre vineri lovituri aeriene asupra unor tinte islamiste din Gaza, in represalii la lansari de baloane incendiare din enclava palestiniana care au provocat incendii in Israel, relateaza AFP.

- Israelul a lovit din nou Fasia Gaza, ca raspuns la baloanele incendiare trimise de Hamas pe teritoriul sau in ultimele trei zile. Cu puțin inainte de miezul nopții, armata israeliana a anuntat ca avioanele sale de lupta au vizat pozițiile ale mișcarii islamiste.

- Israelul a lansat atacuri aeriene asupra Fâsiei Gaza, dupa ce militantii palestinieni au trimis baloane incendiare peste granita, relateaza BBC, citat de news.ro. La primele ore ale zilei de miercuri, au fost auzite explozii în orașul Gaza. Oficialii israelieni au spus ca au fost vizate…