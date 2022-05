Lovituri în serie la numai 19 ani: prins după ce a spart şi jefuit două maşini şi un magazin Un hot in varsta de numai 19 ani a reusit sa sparga doua autoturisme si un magazin din Iasi. Acesta va trebui sa returneze un prejudiciu de peste 10.000 lei. "La data de 3 mai, politistii din cadrul Sectiei 5 (Bularga, n.r.) au retinut pentru 24 de ore un tanar de 19 ani, banuit de comiterea a trei infractiuni de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in cursul lunii aprilie, in timpul noptii, acesta ar fi patruns in doua autoturisme, parcate pe raza municipiului Iasi, si intr-un magazin din municipiul Iasi, si ar fi sustras bani si bunuri, cauzand… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

