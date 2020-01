Lovituri cu efecte imprevizibile Dupa tergiversari mai mult sau mai putin profitabile pentru PNL, guvernul a decis ieri sa-si asume raspunderea pentru alegerea primarilor din doua tururi. Se putea foarte bine da o ordonanta de urgenta si situatia devenea mai clara. Asumarea raspunderii ofera posibilitatea caderii guvernului. PSD si UDMR au avertizat din timp ca nu sunt de acord cu modificarea si ca nu vor ezita sa depuna o motiune de cenzura. Avand doua obiective majore, alegeri anticipate si alegerea primarilor din doua tururi, PNL incearca sa impuste doi iepuri dintr-o lovitura. Pe de o parte arata ca se tine de cuvant in ceea… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri intr-o conferinta de presa la Resita ca vor avea loc alegeri parlamentare anticipate in Romania, dar nu si scrutin pentru primari in doua tururi, intrucat PNL nu si-ar dori acest lucru. "Sunt convins ca vor face alegeri anticipate, pentru ca…

- Partidul lui Victor Ponta, inființat acum doi ani de cațiva parlamentari de la PSD și ALDE, va primi in 2020 (an cu alegeri locale si parlamentare) finanțare de la bugetul de stat, printr-o derogare de la lege prevazuta in bugetul de stat pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu crede ca introducerea tarii intr-o "balba" de genul caderii Guvernului de doua ori pentru a avea loc alegeri anticipate este o copilarie, iar in acest caz, in aceasta instabilitate politica, Romania mai pierde o gradatie la ratingul de tara."Ludovic Orban…

- Sper ca președintele Iohannis sa iasa din campania electorala și sa se comporte ca un om de stat, sa fie președintele unei țari, nu al unui partid, susține senatorul PSD Robert Cazanciuc pe Facebook, dupa ce președintele și-a preluat oficial cel de-al doilea mandat.Lovitura grea pentru Victor…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- Fostul președinte Traian Basescu reacționeaza la declarațiile facute de președintele Franței Emmanuel Macron care a susținut ca țarile europene nu se mai pot baza pe Statele Unite in materie de aparare. „Ceea ce experimentam in prezent este moartea cerebrala a NATO”, a declarat liderul de la Paris.…

- "Am luptat contra Echipei Dragnea, Dancila, Fifor, Arsene ... / putem sa luptam in continuare si cu noua Echipa Orban, Barna, Basescu, Hunor si Tariceanu ! Cat timp facem ceea ce este bine pentru Romania si ProRomania - rezistam! Ps - constat fara surprindere ca Ludovic Orban se comporta deja…

- Pro Romania nu va vota investirea Guvernului PNL, a precizat Victor Ponta la finalul intalnirii cu Ludovic Orban. "Sa guvernezi fara majoritate si cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite si nu se inteleg nici macar pe ceea ce vor sa anunte, va fi foarte dificil,…