Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al Secției consulare din cadrul Ambasadei Republicii Moldova la București a fost pus sub invinuire intr-un dosar de abuz de serviciu și a restituit vineri, 2 decembrie, o parte din prejudiciul cauzat bugetului de stat in valoare de 1 796 622 lei. Funcționarul a intrat in vizorul Centrului…

- Numerologul Mihai Voropchievici a dezbatut, pe larg, care sunt previziunile runelor pentru horoscopul celor 12 zodii, in perioada 8 – 13 noiembrie. Ce lovitura primesc unii dintre nativi. Ii așteapta o mare surpriza. Verifica sa vezi daca te numeri printre cei norocoși. Horoscop rune 8-13 noiembrie…

- Vedete ca Alexandra Ungureanu dau garanția calitații produselor vandute prin afacerea cu care o romanca a dat lovitura in Romania. Compania are o cifra de afaceri 12 milioane de euro. Este cotata ca una de nișa in branșa in care activeaza. Tanara Oana Groza s-a implicat direct in afacerea de familie,…

- Anuntul zilei despre pensii si varsta de pensionare. Ministerul Muncii, Marius Budai, a venit cu ultimele detalii privind creșterea veniturilor pensionarilor din Romania. In ciuda tuturor teoriilor lansate cu privire la acest demers, oficialul social-democrat spune ca majorarea pensiilor cu un procent…

- CEZ Vanzare, unul dintre marii furnizori de energie electrica din Romania, cu circa 1,4 milioane de clienți, intenționeaza sa renunțe la statutul de furnizor de ultima instanța (FUI) și a notificat in acest sens Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unor surse apropiate situației,…

- Michael Schmidt fondatorul companiilor Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus nu mai deține nicio funcție in cadrul companiilor din Romania și nu este implicat in activitatea operaționala a acestora, arata intr-o declarație Leonhard Georg Pfeffer, CEO și administrator al Automobile Bavaria, noteaza…

- Cunoscutul polițist Marian Godina nu a ramas indiferent nici fața de scandalul zilei care a izbucnit in aceasta dimineața la Ministerul Educației. Reamintim ca jurnalista Emilia Șercan, de la PRESS ONE, a publicat un articol intitulat „Cum legifereaza Sorin Cimpeanu in interes propriu: a plagiat in…

- Piața platformelor de rezervare servicii hoteliere din Romana, cel puțin, este pe cale sa se schimbe. Recent, a avut loc o schimbare de paradigma la una din marile companii care ofera astfel de servicii. Szallas Group a fost vandut pentru o suma considerabila de 82 de milioane de euro. Probabil ca Szallas…