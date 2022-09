Stiri pe aceeasi tema

Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU a declarat ca integritatea fizica a centralei nucleare Zaporijia din Ucraina, ocupata de Rusia, a fost afectata in repetate randuri și ca este ingrijorat de situația de acolo, scrie Reuters.

Parlamentul leton a declarat Rusia „stat sponsor al terorismului" din cauza atacurilor asupra civililor din Ucraina, potrivit CNN.

Președintele american Joe Biden a declarat joi ca condamnarea vedetei de baschet Brittney Griner la noua ani de inchisoare pentru acuzații de trafic de droguri in Rusia este "inacceptabila" și a cerut Moscovei sa o elibereze imediat, scrie Reuters, potrivit mediafax.

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a afirmat luni ca tara sa este aproape de a incheia un acord cu Moscova pentru a achizitiona motorina mult mai ieftina din Rusia, in ceea ce pare a fi cel mai recent exemplu de avantaj concret de pe urma relatiei sale amicale cu omologul sau rus Vladimir Putin,…

Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat luni trupele ruse si separatiste pentru 'eliberarea' intregii regiuni Lugansk (estul Ucrainei), o etapa importanta pentru Moscova in campania sa militara in Ucraina, si a ordonat fortelor sale sa continue ofensiva in estul Ucrainei, relateaza Reuters si…

Președintele SUA, Joe Biden, și omologii sai din G7 vor conveni asupra unei interdicții de import de aur din Rusia, in contextul in care vor extinde sancțiunile impotriva Moscovei pentru razboiul din Ucraina, a declarat sambata pentru Reuters o sursa familiarizata cu aceasta problema, anunța mediafax.…

Antrenamentul trupelor ucrainene in vederea folosirii obuzierelor germane de tip Panzerhaubitze 2000 va fi finalizat in curand, deschizand calea pentru utilizarea in razboiul din Ucraina, a declarat, marti, ministrul german al Apararii Christine Lambrecht, relateaza Reuters, informeaza News.ro.…

Rusia si China au inaugurat vineri un nou pod transfrontalier in Orientul Indepartat, despre care spera ca va stimula si mai mult comertul intre cele doua tari, in timp ce Moscova se confrunta cu sanctiunile occidentale impuse pentru actiunile sale in Ucraina, transmite Reuters.