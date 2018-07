Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante cadrul Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley, dupa cum urmeaza: Consilier gr I A ndash; 17 posturi, astfel: Regiunea MunteniaLocatia…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare totala de 122.000 de lei in urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, desi vanzarile din acea perioada au ajuns la 200 de milioane de euro (circa 900 de milioane de lei), iar Consiliul Concurentei…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui va demara verificari la Barlad, acolo unde un cetatean a descoperit ca apa de la robinet ar avea viermi, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Mihaela Vlada. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/18-iunie-ora-11-Vlada.mp3 Un cetatean…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anuntat in regim de urgența Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje, solicitand... The post Pozitia Lidl referitoare la alerta lansata de Protectia Consumatorilor in legatura cu un produs appeared first on Renasterea banateana…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anuntat in regim de urgența Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje, solicitand... The post Alerta de la Protectia Consumatorilor! Un produs alimentar vandut de Kaufland, LIDL si alte supermarketuri trebuie retras urgent de pe…

- „Ca urmare a informatiilor aparute in presa, cat si a comunicatului emis de Compartimentul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe Langa Tribunalul Bucuresti, institutia noastra s-a autosesizat, iar in data de 19.05.2018, intre orele 00:30-02:00, o echipa de comisari din cadrul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta, marti, ca a amendat un distribuitor care a introdus pe piata cirese din Turcia despre care s-a spus ca ar fi infestate. ANPC a aplicat amenda pentru „neconformitatea etichetarii produsului”.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta, marti, ca a amendat un distribuitor care a introdus pe piata cirese din Turcia despre care s-a spus ca ar fi infestate. ANPC a aplicat amenda pentru „neconformitatea etichetarii produsului”.