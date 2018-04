Coalitia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderarii Turciei la Uniunea Europeana, le va interzice politicienilor turci sa participe la mitinguri electorale pe teritoriul sau inainte de alegerile care vor avea loc in iunie, in Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian Kurz, relateaza Reuters, conform agerpres.ro.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a convocat in aceasta saptamana alegeri parlamentare si prezidentiale anticipate inainte cu mai mult de un an astfel ca Turcia sa poata trece la un nou sistem de presedintie mai puternic care a fost aprobat…