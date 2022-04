Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii celor patru turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) au luat decizia de a adopta o noua regula care va fi adoptata incepand cu ediția din 2022 a turneului major parizian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusul Daniil Medvedev ar putea fi nevoit sa ofere asigurari ca nu il sprijina pe presedintele rus Vladimir Putin (in contextul razboiului din Ucraina), pentru a concura in acest an la Wimbledon, a declarat marti ministrul britanic al sportului, Nigel Huddleston, citat de Reuters.

- Liderul clasamentului ATP, rusul Daniil Medvedev (26 de ani), risca sa nu poata participa la turneul de grand-slam de Wimbledon, daca nu va da asigurari ca nu sprijina invadarea Ucrainei de catre Rusia. ...

- Ediția din 2022 la Wimbledon vine cu o schimbare în ceea ce privește prețul biletelor la finala feminina. Acestea vor costa exact cât tichetele pentru finala la competiția masculina, o premiera în ultimii 30 de ani la turneul englez.În 1991 a fost ultima oara când…

- Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a caștigat Australian Open 2022, dupa o finala cu Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA), scor 6-3, 7-6 (2). Craig Tyzzer, antrenorul australiencei, e pesimist in vederea realizarii „Marelui Șlem”. Ashleigh Barty domina tenisul feminin in acest moment. Are trofee la…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) nu va putea participa nici la Roland Garros 2022, daca refuza in continuare vaccinarea impotriva Covid-19. Vaccinul impotriva Covid-19 sta in calea lui Novak Djokovic catre istorie. Sarbul are 20 de trofee de Grand Slam in palmares, la fel ca Roger Federer și ca Rafael…