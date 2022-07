Stiri pe aceeasi tema

Firma americana de creditare in criptomonede Voyager Digital a cerut miercuri intrarea in faliment, in SUA, devenind o alta victima a unei scaderi dramatice a preturilor care a zdruncinat sectorul monedelor digitale, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Binance U.S. si CEO-ul sau au fost dati in judecata, luni, de un investitor american care sustine ca platforma de criptomonede a comercializat in mod fals Terra USD ca fiind un activ sigur, inainte de prabusirea valorii asa-zisei monede stabile, luna trecuta, transmite Reuters.

Pepco Group, care detine marcile Pepco, Poundland si Dealz, castiga cota de piata pe toate pietele sale, deoarece cumparatorii urmaresc valoarea, pe fondul presiunilor inflationiste intense, a afirmat directorul financiar interimar, Mat Ankers, transmite Reuters,potrivit Agerpres."Vedem o comutare spre…

Chimonouri pe care au fost imprimate buline, tipare cubiste sau personaje animate cu ochi supradimensionati sunt expuse la Metropolitan Museum of Art (The Met) din New York in cadrul unei expozitii care arata felul in care Orientul si Occidentul s-au influentat reciproc pentru a transforma acest…

Tabloul ''Femme nue couchee'', realizat in 1932 de Pablo Picasso, a fost adjudecat marti pentru suma de 67,5 milioane de dolari in cadrul unei licitatii de anvergura cu opere ale unor artisti importanti, organizata de casa Sotheby's la New York, informeaza Reuters.

Un tribunal ucrainean a decis luni confiscarea unor active in valoare de 12,4 miliarde de grivne (420 de milioane de dolari) ale oligarhului rus Mihail Fridman, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

Siemens a anuntat joi ca se retrage de pe piata rusa din cauza razboiului din Ucraina, transmite Reuters.

O reuniune a ministrilor europeni de externe se va desfasura saptamana viitoare daca statele UE nu ajung weekendul acesta la un acord asupra impunerii unui embargo petrolier impotriva Rusiei, a anuntat vineri, la Florenta, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.