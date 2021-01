Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Irak a emis joi un mandat de arestare national impotriva presedintelui american in exercitiu Donald Trump, in cadrul anchetei asupra uciderii lui Abou Mehdi al-Mouhandis, puternicul comandant al fortelor pro-Iran din Irak, omorat anul trecut impreuna cu generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Teheranul a depus o cerere la Interpol pentru emiterea unui mandat de arestare international pe numele presedintelui american Donald Trump in legatura cu uciderea generalului de top iranian Qassem Soleimani in urma cu un an, informeaza marti DPA. "In acest sens, am depus o ''notificare rosie''…

- Armata iraniana intenționeaza sa desfașoare marți o operațiune de instruire „comuna și la scara larga” cu drone care implica mai multe ramuri militare și care urmeaza sa aiba loc în principal în centrul țarii, a declarat luni agenția oficiala iraniana Irna, citata de AFP.Acest…

- Iranul va riposta la "orice acțiune a dușmanului", a avertizat sâmbata șeful Gardienilor Revoluției, armata ideologica a Iranului, pe fondul tensiunilor în creștere cu Statele Unite, scrie AFP."Suntem aici astazi pentru a ne asigura de puterea noastra navala împotriva…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

