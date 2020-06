Lovitură TERIBILĂ pentru Selly şi 5Gang. Suma imensă pierdută în ultimele TREI LUNI Selly a dezvaluit, intr-o intervenție live, cați bani a pierdut trupa sa in ultimele luni. Vloggerul Selly a ramas paralizat dupa o plimbare pe Snagov. A fost dus de urgenta la spital "Nu am facut un calcul, dar destul de mult, pentru ca s-au anulat multe concerte. Era poate cea mai bogata perioada pentru concerte, intre lunile martie-mai. Nu știu exact cat vine pe eveniment, dar va pot spune ca 5Gang a pierdut undeva la 120.000 de euro, in trei luni. Nu era vorba doar de banii noștri, ci din bani respectivi erau platiți tur-managerii, producția show-urilor, banii cu care platim… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

