- Peste 50 de decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in Vrancea in ultimele doua saptamani, numarul persoanelor decedate de la inceputul pandemiei si pana in prezent in judet ajungand la 617, a informat, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Potrivit raportarilor DSP Vrancea, in luna…

- Este coada de ambulante cu bolnavi, unii diagnosticati cu Covid-19, care asteapta la rand in curtea spitalului de Boli Infectioase Iasi. Oamenii primesc tratament chiar in interiorul ambulantelor pana ce se elibereaza un pat in spital. Managerul unitatii medicale, Florin Rosu, a declarat ca majoritatea…

- Virusul SARS-CoV -2 a mai facut o victima. Inca un pacient dintre cei transferați a pierdut lupta cu COVID 19. Este vorba despre un barbat de 40 de ani, fara comorbiditați, dar cu o forma severa de Covid 19. Pacientul care a fost transferat vineri la SCJU, a fost internat in secția ATI, cu stare stabila.…

- Fuego le-a dat o veste trista fanilor sai. Acest nou anunț vine in urma restricțiilor COVID-19. Ce marturii a facut celebrul interpret? Solistul a susținut ca este foarte dezamagit. Fuego, lovitura pentru fani din cauza restricțiilor din pandemie Fuego le-a dat o veste trista fanilor. Celebrul cantareț…

- Doar 25% dintre cei 11.000 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt vaccinați impotriva coronavirusului și zeci sunt in izolare din cauza COVID. Potrivit lui Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, cele mai multe persoane vaccinate sunt din cadrul salariaților TESA. In…

- Pe rafturile magazinelor s-ar putea sa vedem tot mai puțina cafea. Vestea pica precum un trasnet pentru iubitorii acestei bauturi parfumate. Ce se va intampla de acum incolo cu aceasta bautura din cauza COVID-19. Nimeni nu se aștepta la acest deznodamant! Lovitura dura pentru consumatorii de cafea Vietnam,…

Cele doua persoane de varsta a treia, erau vaccinate cu schema completa, dar aveau și alte afecțiuni asociate. Medicii recomanda, in continuare, vaccinarea, pentru ca este singura soluție pentru ca...

- Sora lui Cristiano Ronaldo a fost spitalizata cu pneumonie, dupa ce a facut Covid. Katia Aveiro si-a spus povestea pe retelele de socializare, precizand ca nu era vaccinata cand a luat virusul. Katia Aveiro a anuntat intr-o postare pe Instagram ca a luat virusul, informeaza Mediafax. „Intrucat…