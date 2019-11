Stiri pe aceeasi tema

- Seful de personal in exercitiu al Casei Albe Mick Mulvaney a recunoscut joi ca presedintele Donald Trump a blocat un ajutor militar de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a presa Kievul sa investigheze o acuzatie legata de alegerile prezidentiale americane din 2016, care a fost respinse…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie in Camera Reprezentanților a Statelor Unite in contextul in care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, relateaza Reuters.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa…

- Casa Alba a incercat sa restranga accesul la notele despre discutia telefonica avuta de presedintele Donald Trump pe 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, mentioneaza un avertizor de integritate din cadrul serviciilor secrete americane intr-un raport publicat joi de Congresul american,…

- Republicanul Dan Bishop a castigat scrutinul pentru un loc in Congresul SUA desfasurat marti in Carolina de Nord, dupa ce a fost sustinut in campanie de presedintele Donald Trump, transmite Reuters. Dupa numararea voturilor din 99% dintre sectii, Dan Bishop, in varsta de 55 de ani, senator al statului…

- Un judecator districtual din SUA a dat luni o noua lovitura eforturilor administratiei lui Donald Trump de a interzice azilul pentru imigranti, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Judecatorul Jon Tigar din San Francisco a blocat prin decizia facuta publica luni o masura anuntata la 15 iulie…

- Daniil Medvedev (5 ATP) s-a calificat in „optimile” de la US Open dupa ce l-a invins pe spaniolul Feliciano Lopez (61 ATP), scor 7-6, 4-6, 7-6, 6-4, insa rusul a fost protagonistul unor gesturi reprobabile in timpul și la finalul partidei. Sportivul rus a fost iritat de un punct pierdut și s-a razbunat…