Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea a fost responsabila pentru moartea prematura a 9 milioane de persoane in 2019, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista The Lancet, un bilant care nu se amelioreaza, in principal din cauza calitatii scazute a aerului si a poluantilor chimici, in special a plumbului.

- Lovitura DEVASTATOARE! Toți șoferii romani vor putea fi sancționați in cazul in care nu vor fi in regula cu aceste documente. Conducatorii auto care vor incalca noile reguli risca sa primeasca amenzi usturatoare de mii de lei din partea autoritaților. Citește mai multe AICI și vezi ce greseala banala…

- Un barbat din orașul Cugir a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia, la plata unei amenzi penale in valoare de 7.313 lei, dupa ce și-a lovit iubita cu pumnii in fața și a amenințat ca o va ucide. Faptele s-au petrecut in urma cu mai mult de doi ani, la data de 16 decembrie 2019, la locuința femeii…

- In timp ce Odesa e sub stare de asediu, in timp ce bombardamentele continua in mai multe parți de Ucraina, forțele ucrainene care-și recaștiga una dupa alta localitațile ocupate de ruși, dau peste alte orori comise de armata atacatoare. In Makariv, un orașel cu 15.000 de locuitori inainte de razboi,…

- Naționala Romaniei de volei feminin primește o lovitura dura. Alexia Carutasu (18 ani), considerata cea mai buna jucatoare din țara va evolua pentru Turcia. Legitimata la Galatasaray, Alexia, voleibalista de senzație a fost convinsa de turci sa aleaga naționala „Semilunei” in detrimentul Romaniei. Informația…

- Rusia anunta vineri ca a distrus joi cea mai mare rezerva de carburant a armatei ucrainene, in apropiere de Kiev, intr-un atac cu rachete de croaziera, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Directorul Penitenciarului Aiud, amenințat cu moartea de același deținut care a amenințat ca il ucide și pe Klaus Iohannis Costin Munteanu, un deținut al Penitenciarului Aiud, l-a amenințat cu moartea pe directorul inchisorii, prin intermediul a trei scrisori trimise pe adresa penitenciarului. Munteanu…

- Un activist de mediu din echipa lui Daniel Bodnar a fost amenintat cu moartea de un barbat in timp ce se afla intr-o masina, intr-o parcare din Suceava. ”Iti tai capul dintr-o lovitura”, a afirmat barbatul, nemultumit ca este filmat. ”Cred ca s-a ajuns prea departe”, a transmis, la randul sau, Daniel…