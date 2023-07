Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Ucrainei a anuntat ca va nationaliza Sense Bank, detinuta de Rusia, una dintre cele mai importante banci comerciale din tara, si o va pune sub administrare temporara, vineri, transmite Reuters.Banca Nationala a Ucrainei (BNU) a declarat joi, intr-o declaratie, ca a decis ”sa retraga…

- A sperat sa primeasca o pedeapsa mai ușoara, dar miercuri a aflat ca va sta dupa gratii de doua ori mai mult. Este cazul lui Adrian Miculiț, un aradean judecat pentru ca a vandut cocaina și substanțe cu efecte psihoactive in Bihor și in Arad.

- Consiliul Local Constanta nu a declarat recurs impotriva hotararii de anulare regulamentului.Curtea de Apel Constanta a stabilit data la care va analiza dosarul in care, in prima instanta, Tribunalul a decis anularea Regulamentului de acces in Zona Peninsulara a orasului Cazul va fi analizat in aceasta…

- Curtea de Apel Oradea a pronunțat, miercuri, 7 iunie, sentința definitiva in dosarul in care patru persoane, printre care omul de afaceri oradean Ion Govoreanu și soția sa, au fost acuzate de tranzacționarea fictiva a sediului fostei societați de salubritate din Oradea - Urbana.

- Luni, 22 mai, Curtea de Apel Comrat a validat mandatul de bașcan al Evgheniei Guțul, candidata Partidului „ȘOR”. La ședința, care a durat mai nine de 6 ore, au participat reprezentanții CEC din Gagauzia, Evghenia Guțul, dar și avocații Partidului „ȘOR”. Dupa alegeri, noua șefa a Gagauziei și-a expus…

- Avocații Comunitații Declic au depus, vineri, 19 mai, la Curtea de Apel Cluj, o cerere de chemare in judecata a Guvernului, pentru anularea Hotararii de Guvern prin care salariul minim a fost stabilit la doar 1.863 de lei. Declic a cerut judecatorilor sa oblige Executivul sa coreleze salariul minim…

- Stenograme din dosar: „Pai, te fac carne tocata dupa aceea”, il amenința Nikaj Benard pe un colaborator in care nu avea incredere Acum doua saptamani, traficantul albanez a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Pitești la 6 ani și 6 luni inchisoare Pe 19 aprilie 2023, Nikaj Benard, de origine albaneza,…

- Actrița a revenit pe scena iUmor, in sezonul cu numarul 14, abordand un personaj total diferit de cel cu care reușise sa ramana in memoria lui Cheloo in urma cu cateva sezoane. Hai sa vezi ce replica savuroasa i-a dat juratul Deliei, atunci cand aceasta l-a intrebat cum de și-o mai aduce aminte!