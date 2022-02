Lovitura - Șeful PSD pe Iași, dat jos și înlocuit cu un om din Guvern Deputatul Marius Ostaficiuc (FOTO STANGA) a fost indepartat de sefii PSD de la judet. Locul lui a fost preluat de secretarul de stat Bogdan Balaniscu (FOTO DREAPTA). Conducerea organizatiei municipale a PSD Iasi a fost dizolvata ieri prin decizia liderilor judeteni ai partidului. Deputatul Marius Ostaficiuc a pierdut sefia filialei, el fiind inlocuit cu secretarul de stat Bogdan Balaniscu. Potrivit liderilor PSD, aceasta decizie a venit in contextul rezultatelor mult sub asteptari inregistrate la toate alegerile derulate in perioada 2019 – 2020, dar si a lipsei demararii unei proceduri de reforma… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

