Lovitură puternică pentru un mare retailer de haine. Afacerile sunt la pământ H&M este al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial și inregistreaza pierderi uriașe din cauza pandemiei de coronavirus. Vanzarile companiei au scazut cu 57% in perioada 1 martie – 6 mai, conform tabu.ro . La 30 aprilie, firma avea stocuri de bunuri nevandute de peste 41 miliarde de coroane suedeze, adica 4,2 miliarde de dolari. Cele mai mari pierderi au fost inregistrate in Italia – 80%, Spania – 76%, Franța și SUA – 71%, Polonia 59%, Japonia 58%, Danemarca 51%, Finlanda 49%, Rusia 47%, Germania 46% și Norvegia 36%. Chiar și in Suedia, țara de origine, in care nu a fost impusa carantina,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

