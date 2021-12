LOVITURĂ puternică pentru români! Amenzile vor curge fără număr pentru această greșeală Vești PROASTE pentru toți romanii! Se vor da amenzi USTURATOARE in cazul in care vor face aceste greșeli in urmatoarea perioada de timp. Autoritațile vor fi extrem de atente la comportamentul romanilor, mai ales in aproprierea Craciunului și a Revelionului. Cine incalca legislația poate primi amenzi de mii de lei. Citește mai multe AICI și vezi ce abateri legislative pot aduce amenzi URIAȘE celor care le incalca... Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, premergatoaer Craciunului și Revelionului, s-au facut mai multe controale. Majoritatea au fost sub tutela ANPC-ului, iar inspectorii au gasti mai multe nereguli in lanțurile de magazine Kaufland și Lidl, dar și in magazinele celor de la Penny Selgros și Metro. In urma neregulilor gasitepreședintele…

- Vești bune pentru toți iubitorii de zapada! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o avertizare conform careia va ninge abundent in 24 de județe din Romania. Mai mult decat atat, se pare ca se va depunde un strat consistent de zapada. Iata cum va fi vremea in țara in zilele urmatoare!

- Coreea de Sud a inregistrat din nou, sambata, cifre record de cazuri noi de Covid-19 si de decese asociate. Autoritatile au raportat si trei noi contaminari cu varianta omicron, conform news.ro. Pentru a treia oara saptamana aceasta, Coreea de Sud a anuntat mai mult de 5.000 de cazuri zilnice…

- Carantina generala, inclusiv pentru cei vaccinati, in doua regiuni din Austria. „Nu vedem nicio alternativa” Carantina generala, inclusiv pentru cei vaccinati, in doua regiuni din Austria. „Nu vedem nicio alternativa” Guvernele din regiunile austriece Salzburg si Oberosterreich au anuntat, joi seara,…

- Apar noi imagini dramatice cu pacienți cu COVID-19 cu forme grave internați in secția de Terapie Intensiva. Rovaccinare a postat pe Facebook un filmuleț cu o pacienta in varsta de 79 de ani care le spune medicilor ca regreta ca nu s-a vaccinat și ca a ajuns aici. Femeia in varsta de 79 de ani este internata…

- Vești importante! Șoferii romani primesc o lovitura dura de la Guvernul Romaniei. Vor avea parte de amenzi mult mai mari. Noile majorari ale punctului de amenda ii vor lovi extrem de dur pe toți conducatorii auto. Toate acestea vin in contextul creșterii de catre Executiv a sumelor de bani…

- LOVITURA puternica pentru SAMSARI: Guvernul modifica legislația privind importurile de mașini second hand in Romania LOVITURA puternica pentru SAMSARI: Guvernul modifica legislația privind importurile de mașini second hand in Romania Guvernul modifica legislația privind importurile de mașini second…

- Este MEGA-LOVITURA pentru șoferii romani! Ar putea fi sancționați in cazul in care vor face aceste greșeli in trafic. Poliția rutiera va fi extrem de atenta la aceste detalii, daca șoferii auto vor incalca prevederile legislative. Amenzile vor fi o adevarata surpriza pentru conducatorii auto, iar…