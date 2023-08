Lovitura prin care China atinge interesele Rusiei: zona sensibilă cu posibil efect pentru războiul din Ucraina Pe fondul razboiului din Ucraina, China a anunțat controale la export pentru dronele chineze și echipamentele legate de drone. Controlul exporturilor, care va afecta, de asemenea, anumite drone pentru uz privat, va intra in vigoare la 1 septembrie, a declarat Ministerul Comerțului din Beijing, relateaza ZDF. Anunțul arata ca noile reguli nu au fost indreptate impotriva unei anumite țari. Cu toate acestea, analiștii au suspectat ca masura Chinei ar putea raspunde criticilor ca dronele chinezești au fost folosite de Rusia in razboiul din Ucraina. Beijingul a negat rapoartele potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

