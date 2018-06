Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca nu a negociat cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre motiunea de cenzura. Liderul maghiar afirma ca s-a intalnit cu Orban la o cafea, in jurul datei de 20 mai, și i-a adresat cateva intrebari clare legate de viitorul politic la care nu a primit raspunsuri,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca a avut discutii cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe marginea sustinerii motiunii de cenzura, insa a aratat ca Uniunea urmeaza sa decida pozitia...

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca are informații ca PSD va declanșa operațiunea de suspendare din funcție a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Ca reacție, pe Facebook a aparut ideea unui protest in strada, in seara de 20 iunie, in fata Parlamentului. Organizatorii afirma ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Mediaș, in județul Sibiu, ca partidul va fi alaturi de președintele Romaniei in decizia pe care acesta urmeaza sa o ia referitoare la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Liderul PNL s-a aratat de asemenea rezervat in privința aderarii Romaniei la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…