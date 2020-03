Stiri pe aceeasi tema

- Vika Jigulina nu mai este DJ-ul de la Xtra Night Show.Vedeta și-a dat demisia de la emisiune, iar anunțul a fost facut chiar incadrul ediției de seara trecuta.Dupa aproape doi ani, Vika Jigulina și-a dat demisia de laXtra Night Show și se desparte de colegii sai din emisiune, potrivit Cancan.Vika Jigulina…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Doliu in lumea culturala ieșeana! Maestrul Doru Morariu, dirijorul Corului “Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat Moldova Iași a decedat. Nascut in 1951 la Resita, Doru Petru Morariu a absolvit Liceul de Muzica Ion Vidu din Timisoara, pentru ca mai apoi sa-si desavarseasca pregatirea in cadrul…

- Doru Morariu s-a nascut in 17 noiembrie 1951, la Resita si a urmat Scoala de muzica de la Resita, iar mai apoi Liceul de Muzica din Timisoara si Conservatorul din Bucuresti. De-a lungul carierei sale, Doru Morariu a primit distinctii la concursuri nationale si internationale. I-a fost acordat si un…