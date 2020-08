Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI LOCALE 2020. "Biroul Electoral al Circumscripției Electorale București a luat o decizie ilegala: a invalidat candidaturile Mișcarii Patrioților Romani (MPR) la Consiliul General respectiv la Primaria Capitalei. Vom ataca aceasta hotarare in instanța. Rog pe toți membrii și simpatizanții noștri…

- Biroul Electoral al Circumscripției Electorale București a invalidat candidaturile Mișcarii Patrioților Romani pentru Primaria Capitalei, astfel ca omul de afaceri, Viorel Catarama, nu va putea candida. Catarama a explicat ca va ataca in instanța decizia și reclama un ”abuz”.Citește și: Lista…

- Viorel Catarama, candidat la Primaria Capitalei, anunța planuri mari pentru iubitorii de fotbal. Acesta spune ca vrea finanțarea de la bugetul local a doua mari echipe de fotbal."PROMISIUNEA NR. 2 Ca Primar General la București, voi milita pentru sponsorizarea de catre PMB a echipelor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa intre in cursa pentru functia de primar general al Capitalei. Decizia vine dupa ce negocierile cu PSD pentru constituirea unei alinate pentru alegerile locale a esuat. PSD a refuzat oferta facuta de liderul ALDE privind formarea unei aliante la…

- In 27 septembrie vom avea Alegeri Locale 2020, iar campaniile electorale sunt in pregatiri intense. Partidele politice și-au anunțat, in mare, viitori candidați, iar alianțele sunt negociate la sange. Traian Basescu candideaza la Alegerile Locale 2020 Daca pana ieri nu era sigura canditatura fostului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Viorel Catarama i-a propus afaceristului Mohamed Murad sa fie candidatul Miscarii Patriotilor Romani la Primaria Capitalei. „Desi este de origine libaneza, dupa 35 de ani petrecuti in Romania, dl. Moha cunoaste realitatile tarii, devenind un bun roman”, a scris Catarama pe Facebook.